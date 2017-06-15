الآثار: إزالة التعديات على أراضي دهشور في أعقاب ثورة 25 يناير

القاهرة - (أ ش أ):

نجحت وزارة الآثار بالتعاون مع فريق أمني برئاسة اللواء مصطفي عناني مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب؛ في إزالة التعديات القائمة على الأراضي الأثرية في منطقة دهشور منذ عام ٢٠١٢.

وأوضح الدكتور محمود عفيفي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة، فى بيان أصدرته الوزارة اليوم الخميس أن التعديات التي تم إزالتها هي عبارة عن جبانة حديثة قام أهالي منطقة دهشور ببنائها بدون ترخيص عامي ٢٠١١و ٢٠١٢ أثناء حالة الإنفلات الأمني التي إجتاحت البلاد في أعقاب ثورة ٢٥ يناير في تعدي صارخ علي المنطقة الاثرية الواقعة بالقرب من هرم الملك سنفرو المنحني وهرم الملك أمنمحات الثالث.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف عبد المنعم معاون وزير الآثار، أن تلك الجبانة "جبانة منف" لها أهمية تاريخية وأثرية كبيرة حيث أنها مسجلة علي قائمة التراث العالمي باليونسكو.

وقال عادل عكاشة مدير عام آثار دهشور إنه شارك فى الحملة العقيد وليد الشرقاوي رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بالجيزة والهرم، والمقدم إبراهيم شاهين رئيس مباحث أثار منطقة دهشور الأثرية ، حيث تم التمكن من إزالة الجبانة الحديثة بالكامل علي مدار يومين.

وأضاف أنه قد تم تعويض أهالي منطقة دهشور بقطعة أرض بديلة بعيدة عن المنطقة الاثرية بعد أن قامت وزارة الأثار بعمل مجسات لها والتأكد من خلوها من أية شواهد أثرية.