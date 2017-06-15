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الخارجية تعلن عن مسابقة لتعيين دبلوماسيين جدد

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الخارجية تعلن عن مسابقة لتعيين دبلوماسيين جدد

01:47 م الخميس 15 يونيو 2017

الخارجية تعلن عن مسابقة لتعيين دبلوماسيين جدد

القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية اليوم الخميس، عن انعقاد امتحان مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي لجميع المؤهلات وذلك خلال الفترة من 20 إلى 23 أغسطس القادم.

ونشرت الوزارة - عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"- الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم للامتحان.

ويتضمن الامتحان كلٍ من اللغات الأجنبية واللغة العربية، القانون الدولي العام والمنظمات الدولية، العلاقات والمشكلات السياسية الدولية المعاصرة،الاقتصاد السياسي والعلاقات الاقتصادية الدولية، والوطن العربي وموضوعات الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما تم نشر المستندات والاوراق المطلوبة والشروط الواجب توفرها في المتقدم للامتحان طبقًا للقانون رقم 45 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009.

ويبدأ تقديم الطلبات اعتبارا من الاحد الموافق الثانى من يوليو القادم وحتى الخميس الموافق ٢٠ من الشهر نفسه وذلك بمبنى وزارة الخارجية بكورنيش النيل في ماسبيرو، يوميا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا فيما عدا يوم الجمعة.

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