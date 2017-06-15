رئيس امتحانات الثانوية: لا تعديلات على نموذج إجابة التاريخ

كتبت- ياسمين محمد:

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه لم يتم تعديل أي جزئية في امتحان التاريخ، الذي أداه طلاب الثانوية العامة، الأحد الماضي، مشيرًا إلى أن الامتحان لم يكن يحتوي على أخطاء كما أشاع البعض.

وأضاف حجازي خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد، اليوم الخميس، بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة من أداء امتحانات: الأحياء، التفاضل والتكامل، والجغرافيا، إن بعض مقدري الدرجات رأوا أن الامتحان تضمن أسئلة خاطئة، مطالبين بتوزيع درجاتها على باقي الأسئلة، إلا أنه تم عرض هذه الأسئلة على اللجنة واضعة الامتحان، وبالرجوع للكتاب المدرسي تبين أن كافة الأسئلة صحيحة.

ولفت حجازي، إلى أن الإطار الحاكم للتصحيح هو الكتاب المدرسي، مشيرًا إلى إعطائه توجيهات لمقدري الدرجات باعتبار أي إجابة منطقية صحيحة، حتى لو لم يكن منصوصًا عليها بنموذج الإجابة.

وعن انخفاض نسبة النجاح بالعينة العشوائية للمادة لتصل إلى 77.8، قال حجازي إنها نسبة ليست قليلة، وتعبر عن المنحنى الاعتدالي، مشيرًا إلى أن حجم العينة العشوائية كان 10788 كراسة امتحانية، حصل منها 25 طالبا على الدرجات النهائية، و889 طالب حصلوا على نسب تتراوح بين 90 إلى أقل من 100%.

وأضاف أن 1640 طالب حصلواعلى نسب تتراوح بين 80 إلى أقل من 90%، و1821 طالب حصلواعلى نسب تتراوح بين 70 إلى أقل من 80%، و 1863 طالب حصلواعلى نسب بين 60 إلى أقل من 70%، و 2160 طالب حصلوا على نسب بين 50 إلى أقل من 60%.

وقال حجازي إن حصول عدد قليل من الطلاب على الدرجات النهائية، وعدد قليل على درجات أقل من 50%، وتركز الغالبية العظمى بين 50 و100%، يعني أن الامتحان نجح في قياس المستويات المختلفة للطلاب.