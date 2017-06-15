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الدستورية تنفي إيداع المفوضين تقريرها في منازعتي تعيين الحدود مع السعودية

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الدستورية تنفي إيداع المفوضين تقريرها في منازعتي تعيين الحدود مع السعودية الدستورية تنفي إيداع المفوضين تقريرها في منازعتي تعيين الحدود مع السعودية

مصراوي Masrawy

الدستورية تنفي إيداع المفوضين تقريرها في منازعتي تعيين الحدود مع

01:33 م الخميس 15 يونيو 2017

كتب-عمرو علي:
نفى المستشار رجب سليم-المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا، ما نشر اليوم الخميس، بعدد من المواقع الالكترونية، عن إيداع هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها في منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري الذي قضى ببطلان توقيع ممثل المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية العربية والمملكة العربية السعودية.
 
وأوضحت المحكمة الدستورية العليا خلال بيان صحفي لها الخميس، أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة لم يتعرض مطلقًا لتحديد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لأي من دولتي جمهورية مصر العربية أو المملكة العربية السعودية.
 
كما لم يتناول البتة اختصاص أي من جهتي القضاء الإداري أو القضاء العادي (القضاء المستعجل) حول ما إذا كان التوقيع على الاتفاقية يخضع للرقابة القضائية من عدمه بوصفه عملاً من أعمال السيادة أم غير ذلك، إذ أن ذلك موضوع دعوى تناقض أحكام لم ينتهي تحضيرها بعد ولم يصدر فيها تقرير عن هيئة المفوضين، حين أن منازعتي التنفيذ المشار إليهما تدوران حول الفصل فيما إذا كان حكم محكمة القضاء الإداري يناقض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من عدمه.
 
وأضافت المحكمة الدستورية خلال بيانها، أن المحكمة الدستورية العليا تترفع عن الزج باسمها في أي نزاع ذو طابع سياسي، وتباشر اختصاصاتها المسندة إليها بالدستور والقانون، ولا تتعداها إلى ما يجاوزها.

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مصراوي Masrawy

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