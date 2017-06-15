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تأجيل نظر دعوى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان لـ6 يوليو

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مصراوي Masrawy

تأجيل نظر دعوى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين واليونان لـ6 يوليو

01:30 م الخميس 15 يونيو 2017

تأجيل نظر دعوى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان لـ6 يوليو

كتب –محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى، مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو البرنس المحاميان، والتي تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس، لجلسة 6 يوليو المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 73476 لسنة 70 ق، كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير الخارجية، بصفتهم.

طالبت الدعوى بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل المصرية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.

فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوي مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب .

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