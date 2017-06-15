فلادمير بوتين: الركود في روسيا انتهى

موسكو - (د ب أ):

قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين أثناء إجابته على أسئلة خلال برنامجه السنوي اليوم الخميس إن الركود في روسيا انتهى.

وقال بوتين "لقد تم التغلب على الركود" .

ويشار إلى أن اقتصاد روسيا يعاني من الانكماش منذ عدة أعوام، في ظل تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية المرتبطة بالصراع في أوكرانيا.

وأضاف بوتين" للربع الثالث على التوالي، شهدنا نموا في الاقتصاد".

وقال مقدم البرنامج إنه تم إرسال أكثر من مليون سؤال للرئيس الروسي.

ويطلق على البرنامج "دايركت لايت وذ فلادمير بوتين، وقد بث أول مرة عام 2001.

ويظهر في البرنامج بوتين وهو يجيب بالتفصيل على أسئلة المشاهدين الحاضرين والمتصلين بالإضافة إلى تلقيه رسائل إلكترونية ورسائل نصية.

ويستمر البرنامج، الذي يركز على القضايا المحلية، عدة ساعات.

وقال الكرملين في بيان "ووفقا للتقليد، فان الرئيس سوف يجيب على أسئلة الروس بشأن الشؤون العامة والسياسية والحياة الاجتماعية الاقتصادية للبلاد بالإضافة إلى الشؤون الدولية".

وأضاف البيان أن بوتين سوف يستقبل هذا العام أسئلة من موقعي فكونتاكتي، و اودنوكلاسينكي، للتواصل الاجتماعي في روسيا.