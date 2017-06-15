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البرلمان البريطاني يفتتح أولى جلساته في 21 يونيو

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مصراوي Masrawy

البرلمان البريطاني يفتتح أولى جلساته في 21 يونيو

01:38 م الخميس 15 يونيو 2017

البرلمان البريطاني يفتتح أولى جلساته في 21 يونيو

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تغادر مقرها في

(أ ف ب)

تفتتح الملكة اليزابيث الثانية رسميًا جلسات البرلمان وتعلن البرنامج التشريعي للحكومة في 21 يونيو الجاري، أي بعد يومين على التاريخ المقرر أساسًا عقب الانتكاسة التي منيت بها رئيسة الوزراء تيريزا ماي في الانتخابات.

وقالت اندريا ليدسون رئيسة مجلس العموم في بيان "اتفقت مع قصر باكينغهام على أن يكون الافتتاح الرسمي للبرلمان في 21 يونيو".

والافتتاح الرسمي الذي يجري بكل مراسم الأبهة والفخامة، يتضمن قراءة خطاب الملكة الذي تحدد فيه برنامج الحكومة للسنة القادمة، كان مقررا في 19 يونيو.

وتم ارجاؤه بعد خسارة المحافظين للغالبية في مجلس العموم في انتخابات 8 يونيو.

وتسعى رئيسة الوزراء حاليا لضمان تأييد الحزب الديموقراطي الوحدوي الايرلندي الشمالي كي تبقى رئيسة حكومة اقلية.

وقال مصدر بارز من المحافظين لوكالة فرانس برس أن الحزب "على ثقة" بأن سيكون لديه أصوات برلمانية كافية لتمرير خطاب الملكة، لكن الاتفاق مع الحزب الايرلندي الشمالي الصغير لم يستكمل بعد.

هذا المحتوى من

AFP

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