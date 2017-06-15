شاهد.. جميع أهداف محمد صلاح في أوروبا

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يحتفل الدولي المصري «محمد صلاح»، نجم نادي روما الإيطالي بعيد ميلاده الـ25 اليوم الخميس، وهو في واحدة من أفضل فتراته الكروية بعد تقديمه موسمًا رائعًا مع الذئاب.

ويعد «صلاح» أحد أهم أهداف ليفربول الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتشير تقارير صحفية أن الصفقة أوشكت على الانتهاء بعد اقتراب اتفاق الناديين على كافة الأمور المالية.



وبدأ الفرعون المصري، رحلته الإحترافية في الملاعب الأوروبية عام 2012، عبر بوابة بازل السويسري، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي، وخرج بعدها للإعارة في فيورنتينا الإيطالي، ثم ينتقل لمحطته الحالية مع روما.

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وسجل «صلاح» مع بازل 20 هدفًا، وهدفان مع تشيلسي، ومع فيورنتينا 9 أهدف، وأحرز مع روما 34، باجمالي 65 هدف رسمي.

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