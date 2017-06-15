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وزير التعليم العالي: خطة لإصلاح التعليم الجامعي تشمل استيعاب الزيادة السكانية

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي: خطة لإصلاح التعليم الجامعي تشمل استيعاب الزيادة السكانية

01:19 م الخميس 15 يونيو 2017

وزير التعليم العالي: خطة لإصلاح التعليم الجامعي تشمل استيعاب الزيادة السكانية

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتبت-داليا شبل

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تطوير التعليم بشقية الجامعي وما قبل الجامعي يشكل حجر الزاوية في حل مشكلات المجتمع المصري واحداث نهضة شاملة وحقيقية في البلاد.

جاء ذلك خلال كلمة القاها الوزير خلال جلسة ملتقي الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مساء أمس بحي الحسين بالقاهرة بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق.

وأوضح "عبد الغفار" -فى بيان اليوم- ان المشكلة الأساسية للمنظومة التعليمية في هو قيامها على الحفظ والتلقين ولا تدع مجالا للإبداع والابتكار والفهم والتطبيق للطلاب، موضحاً، وهو الأمر الذي ينتقل من مرحلة التعليم ما قبل الجامعي الى مرحلة الجامعة، حيث يعجز الطلاب عن الاطلاع على المراجع والدوريات الأجنبية بسبب عملية التعود على نظام الحفظ والتلقين.

وأشار عبد الغفار إن الوزارة تسعى لعملية تطوير شامل للمنظومة الجامعية بحيث تكون الجامعة بمفهومها الشامل مركزا للفكر والإبداع وقاطرة للتنمية والثقافة والحضارة لتشكيل الطالب ثقافيا وسياسيا ودينيا وخلق مواطن صالح وخريج مميز صاحب مهارات يحتاجها بالفعل سوق العمل.

كما أوضح "عبد الغفار"، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لإصلاح التعليم الجامعي وزيادة الإتاحة لاستيعاب الزيادة السكانية التي يتبعها زيادة الطلب على التعليم الجامعي، مشيراً إلى أن منظومة التعليم العالي في مصر حاليا تضم 2.8 مليون طالب موزعين على 50 جامعة حكومية وخاصة بالإضافة لجامعة الأزهر.

وتابع، تتوسع الوزارة الآن في بناء جامعات جديدة علاوة على التوسع في اضافة كليات جديدة للجامعات القائمة، بالإضافة إلى التوسع في المعاهد المتخصصة لسد الفجوة في احتياج سوق العمل للعمالة الماهرة ذات المهارات الفنية العالية، وفي هذا الصدد فإن الوزارة تشرع حاليا في بناء 3 كليات تكنولوجية جديدة في بني سويف وقويسنا والقاهرة الجديدة بالإضافة لـ 8 كليات تكنولوجية قائمة بالفعل.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة حاليا هدفها اعداد خريج بمهارات تواكب احتياجات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الاقليمي لتستعيد مصر ريادتها في انتاج الكفاءات البشرية المؤهلة في محيطها الاقليمي، كما اوضح ان الوزارة تدعم التخصصات الجديدة التي تخدم مقتضيات التنمية الشاملة في مصر مثل مجالات النانو تكنولوجي والطاقة المتجددة.

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