دراسة: المرأة البدينة أكثر عرضة لولادة أطفال بتشوهات خلقية

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كشفت دراسة حديثة أن هناك علاقة بين زيادة وزن المرأة وخطر ولادة أطفال بتشوهات خلقية.

وأوضحت الدراسة بعد تعقب 1.2 مليون ولادة، أن وزن الأم يؤثر كثيرًا على صحة الجنين، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "الدايلي ميل" البريطاني.

وقال العلماء في المجلة الطبية البريطانية: "يجب بذل الجهود لتشجيع النساء في مرحلة الحمل والإنجاب على تبني أسلوب حياة صحي والعمل على إنقاص أوزانهن قبل الحمل".

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وكانت دراسات سابقة كشفت بالفعل عن أن السمنة تزيد من مخاطر ولادة المرأة البدينة لطفل يعاني من مشاكل صحية، ولكن الدراسة الجديدة كشفت عن تضمن تلك المخاطر ولادة أطفال بتشوهات خلقية.

وحلّل باحثون من معهد "كارولينسكا" في السويد، بتحليل البيانات المتعلقة بالولادات في هذا البلد في الفترة ما بين عامي 2001 و2014، فخلصوا إلى أن زيادة الوزن تزيد من خطر ولادة أطفال مصابين بعيوب خلقية، بما فيها مشاكل في القلب والأعضاء التناسلية والبولية ومشاكل في الجهاز الهضمي وغيرها.