نقيب المهندسين عن "تيران وصنافير": لا نتدخل في السياسة
نقيب المهندسين عن "تيران وصنافير": لا نتدخل في السياسة
01:09 م الخميس 15 يونيو 2017
ترسيم الحدود البحرية
كتبت - مادي غيث:
قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن النقابة لن تُعلق على موافقة مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلامياً باتفاقية "تيران وصنافير"، نظرًا لأنها لا تتدخل في الشأن السياسي.
يأتي هذا في الوقت الذي دوّن "النبراوي" عبر حسابه على موقع التواصل "فيسبوك" حول القضية قائلًا: "أحترام الدستور، وأحكام القضاء الباتة فرض على كل سلطة، تيران وصنافير مصرية".
كان مجلس النواب أقر الاتفاقية بأغلبية أعضاء المجلس في تصويت جرى فى عجالة، أمس الأربعاء، بعد مناقشتها على مدار 3 أيام داخل اللجنتين التشريعية، والدفاع، وأحالها إلى الرئيس للتصديق عليها، وأثارت احتجاجات في وسط القاهرة.
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