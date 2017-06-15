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البرلمان يرسل قرار الموافقة على اتفاقية «تيران وصنافير» للحكومة

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البرلمان يرسل قرار الموافقة على اتفاقية «تيران وصنافير» للحكومة البرلمان يرسل قرار الموافقة على اتفاقية «تيران وصنافير» للحكومة

التحرير

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قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إن البرلمان سيرسل قرار الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية إلى لتبدأ إجراءات تنفيذها.

وأضاف في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أنه لن يتغير شيئا فيما يتعلق بوضع الجزيرتين، بينما سيتم نقل الالتزامات الخاصة بهما إلى .

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وفيما يتعلق بوضع قوات متعددة الجنسيات، أكد أن القوات متعددة الجنسيات قائمة في المياه الإقليمية السعودية وفقا لشروط توزيع المنطقة ج.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعهدت بجميع الالتزامات تجاه الجزيرتين، التي كانت تعهدت بها مصر عقب توقيعها اتفاقية السلام.

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التحرير

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