طرح 28 ألف قطعة أرض بالقرعة العلنية و50 قطعة للاستثمار العقاري

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تستعد لطرح أكثر من 28 ألف قطعة أرض للمواطنين بالقرعة العلنية، بمساحات متنوعة تناسب مختلف الشرائح، مقسمة بين أراضي الإسكان الاجتماعي، والأراضي المتميزة، والأراضي الأكثر تميزاً.

وأضاف مدبولي، في سحور عمل مع أعضاء غرفة التطوير العقاري برئاسة المهندس طارق شكري، أنه سيتم طرح أيضاً 50 قطعة أرض للاستثمار العقاري "تنمية عمرانية متكاملة" بالمدن الجديدة قريباً، بمساحات تتراوح بين 4 و400 فدان.

وقال وزير الإسكان، أن الدولة تولي أهمية كبرى للشراكة بين الدولة والمستثمرين العقاريين، ونحن كوزارة اتخذنا كل الآليات لتفعيل هذه الشراكات، انطلاقاً من إيماننا بالدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع، حيث يسهم فى مساندة ودفع الاقتصاد المصري، كما نحرص على تمكين هذا القطاع المهم من العمل بقوة كبيرة.

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وبالنسبة للتراخيص، أوضح الوزير أنه بدأ تفعيل قرار تولي المكاتب الاستشارية مسئولية التراخيص فى عدد من أجهزة المدن الجديدة، على أن يكون دور جهاز المدينة الجديدة اعتماد هذه التراخيص، وتكون المسئولية الكاملة على المالك والاستشاري، كما تم الإسراع في إصدار القرارات الوزارية للعمل على سرعة تنفيذ المشروعات.

وأشار إلى أنه من المبادرات المهمة أيضاً البدء في الشراكة في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط مع المستثمرين العقاريين، معلناً أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق بصورة نهائية على البدء فى تنفيذ هذه الوحدات بمدينة 6 أكتوبر، بحيث يتولى المستثمرون العقاريون بناء وحدات سكنية لمتوسطي الدخل على جزء من الأراضي الممنوحة لهم، وتسديد ثمن هذه الأراضي عينياً فى صورة وحدات كاملة التشطيب بالإسكان الاجتماعي، يقومون بتنفيذها، وتسليمها للوزارة، لتوزيعها على المستحقين.

وأوضح وزير الإسكان أنه سيتم قريباً أيضاً الإعلان عن طرح مجموعة جديدة من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن الوزارة والدولة يحرصان على دفع عجلة الاستثمار العقاري الذي يعتبر إحدي قاطرات الاقتصاد المصري.