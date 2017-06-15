شرطة لندن: ارتفاع عدد ضحايا الحريق إلى 17 قتيلا

ارتفاع عدد ضحايا الحريق إلى 17 قتيلا

لندن- (د ب أ):

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية ارتفاع عدد ضحايا الحريق الذي وقع في برج سكني بغرب لندن إلى 17 قتيلا.

وتوقعت الشرطة ارتفاع عدد الضحايا.

وزارت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الخميس برج جرينفيل المحترق غربي لندن. وتظهر ماي في صور مع أفراد الإطفاء.

وجاء في تقارير إعلامية بريطانية أنها تحدثت مع سكان البرج الذين نجوا من الحريق.

وأشارت التقارير إلى أن اللقاء كان خاصا ولم يتم السماح لصحفيين بالمشاركة.

وكانت مصادر ذكرت في وقت سابق اليوم أن ماي سوف تزور البرج المحترق وتتحدث مع قوات الإنقاذ وتتأكد من أن لديهم جميع الامكانيات من أجل التعامل مع الموقف.

يذكر أن ماي أعربت أمس الأربعاء عن تعاطفها مع ضحايا الحريق. وسوف تلتقي مع ممثلي أحزاب أيرلندا الشمالية في مقر رئيس الحكومة البريطانية في داوننج ستريت.