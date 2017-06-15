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تأجيل دعوى وقف اتفاق مصر وقبرص بشأن التنقيب على الغاز لـ 6 يوليو

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مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى وقف اتفاق وقبرص بشأن التنقيب على الغاز لـ 6 يوليو

12:47 م الخميس 15 يونيو 2017

تأجيل دعوى وقف اتفاق مصر وقبرص بشأن التنقيب على الغاز لـ 6 يوليو

كتب –محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عثمان عبد الرحمن الحفناوي، المحامي، تطالب بوقف الاتفاق بين مصر وقبرص، بشأن التنقيب على الغاز بحوض البحر المتوسط، لجلسة 6 يوليو.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٠١٨٠ لسنه ٧١ قضائية كلًا من رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الخارجية.

وقالت الدعوى، إنه في عام ٢٠٠٤، أبرمت المصرية اتفاقاً مع الحكومة القبرصية بشأن التنقيب عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، وترتب على ذلك استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول الغاز الطبيعي الموجودة بالمياه الإقليمية المصرية.

وأشارت الدعوى، إلى أن هذا الاتفاق أبرم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير البترول الأسبق سامح فهمي، واعتبرتهم الدعوى تقاعسوا في الدفاع عن الثروات الطبيعية لمصر.

 

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