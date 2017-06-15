بالصور.. تكريم 33 موظفًا أحيلوا للمعاش ببني سويف.. والمحافظ: "بابي مفتوح لكم"

بني سويف ــ أحمد كامل:

كرم المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الخميس، 33 من العاملين المحالين للمعاش عام 2016، من العاملين بإدارات الديوان العام للمحافظة، خلال الاحتفالية التي أعدتها لجنة النشاط الرياضي والاجتماعي، بحضور اللواء يسري خضر السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، وأعضاء لجنة النشاط الرياضي والاجتماعي والمحالين للمعاش وأسر المتوفيين.

وأعرب المحافظ في كلمته عن سعادته بحضوره الاحتفالية التي تعبر عن قيم الوفاء لمن أعطوا لوطنهم حتى وصلوا إلى السن القانونية، مؤكدًا أن جميع العاملين هم أسرة واحدة وأن المحافظة هي بيتهم الذي عملوا فيه.

وأشار محافظ بني سويف، خلال الاحتفالية، إلى أن مكتبه مفتوح للجميع سواء الذين أحيلوا للتقاعد أو أسر المتوفين، مضيفًا أن الحياة لا تنتهي بعد الإحالة إلى المعاش وأن السن ليس معيارًا للقدرة العقلية والعملية وإنما العبرة بالعطاء والتجديد.

وسلم المحافظ المكرمين وأسر المتوفين منهم مكافأة مالية وشهادة تقدير بإجمالي 33 مكرمًا من مختلف الإدارات والمكاتب التابعة للديوان العام، معربًا عن تقديره لعطائهم، كل في مجاله حيث قدموا الكثير لأبناء محافظته بقدر ما تيسر لهم.