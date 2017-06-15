طلاب ثانوي بسوهاج: امتحان الأحياء "أثلج قلوبنا" بعد "الفيزياء"
طلاب ثانوي بسوهاج: امتحان الأحياء "أثلج قلوبنا" بعد "الفيزياء"
01:02 م الخميس 15 يونيو 2017
امتحانات الثانوية العامة
سوهاج – عمار عبد الواحد:
اتفق عدد من طلاب الثانوية العامة في سوهاج، اليوم الخميس، على سهولة أسئلة امتحان مادة الأحياء، وخلو ورقة الامتحان من النقاط والجزئيات الصعبة، واصفين الامتحان بأنه في متناول الطالب المتوسط.
وقالت ندى أسامة، طالبة ثانوي، إنها استطاعت الإجابة على كافة أسئلة الامتحان، مضيفة أن امتحان الأحياء أثلج قلوب الطلاب مقارنة بامتحان الفيزياء.
وقالت الطالبة مي عبدالله، إن امتحان الأحياء بعث الأمل في نفوس طلاب الثانوية العامة خاصة أن مادة الأحياء تعتبر مادة تخصص بالنسبة لطلاب شعبة العلمي علوم.
ويصل عدد الطلاب والطالبات المقرر لهم دخول امتحانات الثانوية العامة في سوهاج، إلى 20 ألف و 826 طالبًا وطالبة موزعين على 62 لجنة.
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