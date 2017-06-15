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حبس المتهمين بقتل شاب والتخلص من جثته في بحر "مويس" بالشرقية

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مصراوي Masrawy

حبس المتهمين بقتل شاب والتخلص من جثته في بحر "مويس" بالشرقية

12:58 م الخميس 15 يونيو 2017

حبس المتهمين بقتل شاب

الشرقية – فاطمة الديب

قررت نيابة كفر صقر العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، حبس 4 أشخاص، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل شاب، والتخلص من جثته في مياه بحر "مويس" بدائرة مركز كفر صقر.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة كفر صقر، بالعثور على جثة شاب ملقاة في مياه "مويس" بدائرة المركز.

وبانتقال قوات الأمن، تبين أن الجثة لشاب يُدعى "محمد. ك. ع، 23 عامًا"، مُقيم بدائرة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وتبين من تحريات فريق البحث الجنائي، أن وراء الواقعة كلًا من "عبدالله. م. ع، 23 عامًا"، نقاش، و"محمد. ع. م، 46 عامًا"، سائق، و"محمد. م.س، 27 عامًا"، سائق، مقيمين بدائرة مركز كفر صقر، و"حمادة. م. ح، 23 عامًا"، مُجند بالقوات المسلحة، مُقيم بقرية الحجايزة؛ وقاموا باستدراج المجني عليه بعدما أقنعوه بشراء دراجة بخارية، قبل أن يقوموا بتوثيقه وسرقة 900 جنيه كانت بحوزته، وقتلوه، وتخلصوا من جثته في مياه بحر "مويس".

وضُبط المتهمين بعد ساعات من الحادث، وتم التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 59 / 49 أحوال كفر صقر لسنة 2017.

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