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إيفرتون يضم حارس سندرلاند

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إيفرتون يضم حارس سندرلاند إيفرتون يضم حارس سندرلاند

التحرير

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ذكرت «سكاي سبورتس» الإنجليزية، أن نادي إيفرتون قد توصل لاتفاق مع نظيره سندرلاند، من أجل ضم حارس مرماه جوردن بيكفورد، خلال الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقالت سكاي إن الصفقة ستكلف إيفرتون 30 مليون إسترليني كما نص الإتفاق، وأن اللاعب سيجري الكشف الطبي اليوم في بولندا حيث يتواجد حاليا مع منتخب بلاده تحت 21 عام للمشاركة بطولة أوروبا.

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وكان بيكفورد قد لعب مع سندرلاند 32 مباراة الموسم الماضي، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الفريق خلال الموسم، قبل أن يهبط الفريق لدوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، حيث احتل المركز الأخير برصيد 24 نقطة.

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