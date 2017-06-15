إدارة اليونايتد تتوصل لاتفاق نهائي مع موراتا

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن إدارة مانشستر يونايتد قد توصلت لاتفاق نهائي مع وكيل اللاعب ألفارو موراتا، مهاجم ريال مدريد، للإنتقال لصفوف الشياطين خلال الصيف الحالي.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن وكيل اللاعب تواجد اليوم في مدريد وتحديدا في السنتياجو بيرنابيو، لإتمام الصفقة مع الملكي رسميا بعد أن اتفق اللاعب على شروطه الشخصية مع إدارة الشياطين.

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وأضافت الصحيفة أن الريال قد طلب 70 مليون إسترليني للتخلي عن موراتا للشياطين، وفي ظل حاجة الفريق الإنجليزي لمهاجم صريح يُرجح أن يدفع الفريق هذا المبلغ من أجل الظفر بخدمات موراتا.

جدير بالذكر أن صفقة موراتا ستكون ثاني صفقات اليونايتد هذا الصيف، بعد جلب الفريق للسويدي فيكتور لينديلوف، مدافع بنفيكا السابق، لتعزيز الخطوط الخلفية.