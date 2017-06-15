ساوثهامبتون يستهدف مدرب دورتموند السابق

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ذكرت عدة تقارير صحفية إنجليزية أن الألماني توماس توخيل، المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند، قد اقترب من الانضمام لـ «البريميرليج»، بعدما بات على أعتاب تدريب ساوثهامبتون.

وذكرت صحيفة «ديلي ستار» الإنجليزية أن مجلس إدارة ساوثهامبتون وضع توخيل بين الأسماء المرشحة بقوة، لتولي تدريب القديسين، خلفا للفرنسي كلود بويل، والذي تمت إقالته من تدريب الفريق، عبر بيان رسمي أصدره النادي أمس الأربعاء.

وساهم بويل، في وصول ساوثهامبتون إلى نهائي كأس رابطة أندية الدوري الإنجليزي، بعد إقصاء ليفربول في نصف النهائي، إلا أنه خسر المباراة النهائية لصالح مانشستر يونايتد.

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وكانت إدارة بوروسيا دورتموند، قد أعلنت رحيل توخيل، بعد موسمين قضاهما مع الفريق الألماني، وحصد مؤخرًا لقب كأس ألمانيا.

وتولى توخيل، تدريب دورتموند، خلفًا للألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الحالي، فيما أتى كلود بويل لساوثهامبتون بعد رحيل الهولندي رونالد كومان إلى إيفرتون.