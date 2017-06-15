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«أبل» تكشف أهدافها في تطوير السيارات ذاتية القيادة

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«أبل» تكشف أهدافها في تطوير السيارات ذاتية القيادة «أبل» تكشف أهدافها في تطوير السيارات ذاتية القيادة

التحرير

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أكدت شركة "أبل" الأمريكية، أنها عازمة على الاستمرار في أبحاثها الخاصة بإنتاج سيارة ذاتية القيادة لا تعتمد على العنصر البشري بشكل تام.

وقال "تيم كوك"، الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية، إن "أبل" ترى أهمية بالغة للمضي قدمًا في برامج تطوير أنظمة القيادة الآلية الخاصة بهذا الطراز من السيارات، لاسيما وأن هذا النهج بات شعار عالمي في الوقت الحالي للعديد من الشركات المصنعة للسيارات.

وأشار "كوك" إلى أنه لا يوجد تركيز بالغ على تصنيع سيارة خاصة بـ"أبل" بقدر ما هناك عمل دؤوب لتطوير البرامج المشغلة لها، لافتًا إلى أن الشركة الأمريكية غير عازمة للمنافسة في قطاع السيارات.

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وكانت "أبل" قد أعلنت خلال وقت سابق عزمها خوض تجربة إنشاء سيارة تعمل بتقنية القيادة الآلية، غير أنها بدت خلال الأشهر الأخيرة غير مهتمة بهذا الإنجاز، وأولت مزيدًا من الجهد لتطوير برامج قيادته فقط,

 

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التحرير

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