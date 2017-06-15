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ارتياح بين طلاب الثانوية لسهولة امتحان "التفاضل" في الأقصر

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ارتياح بين طلاب الثانوية لسهولة امتحان "التفاضل" في الأقصر ارتياح بين طلاب الثانوية لسهولة امتحان "التفاضل" في الأقصر

مصراوي Masrawy

ارتياح بين طلاب الثانوية لسهولة امتحان "التفاضل" في الأقصر

12:52 م الخميس 15 يونيو 2017

الأقصر – محمد محروس:

سادت حالة من الارتياح بين طلاب القسم العلمي بالثانوية العامة بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، بسبب سهولة امتحان مادة التفاضل والتكامل.

وقال عدد من الطلاب إن امتحان التفاضل والتكامل، جاء في مستوى الطالب العادي، وكان أقل من المتوسط ومن داخل كتاب الوزارة.

وأشار الطالب أحمد سعيد، إلى أن امتحان التفاضل والتكامل إلتزم بالمنهج والكتاب المدرسي وجاءت أسئلته واضحة ولم يكن بها أي لبس.

وأدى 5800 طالب بالثانوية العامة بمحافظة الأقصر امتحان مادتي التكامل والتفاضل والجغرافيا، داخل 18 لجنة على مستوى المحافظة إضافة إلى 7 لجان احتياطية.

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مصراوي Masrawy

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