نجل مرسي وشقيقته يحضران قضية "اقتحام السجون"
نجل مرسي وشقيقته يحضران قضية "اقتحام السجون"
12:42 م الخميس 15 يونيو 2017
نجل مرسي وشقيقته يحضران قضية اقتحام السجون
كتب – أحمد أبو النجا:
حرص أهالي المتهمين في قضية "اقتحام السجون"، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، على تبادل الحديث مع ذويهم في قفص الاتهام عبر القفص الزجاجي.
كما حضر جلسة اليوم نجل الرئيس الأسبق عبد الله محمد مرسي، ونجلته الشيماء.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي اليوم، لشهادة محمود وجدي، وزير الداخلية أبان ثورة يناير.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني؛ عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
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