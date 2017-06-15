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وزيرة التخطيط: عرض خطة "تكامل البنية المعلوماتية" على اجتماع الحكومة

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وزيرة التخطيط: عرض خطة "تكامل البنية المعلوماتية" على اجتماع الحكومة وزيرة التخطيط: عرض خطة "تكامل البنية المعلوماتية" على اجتماع الحكومة

مصراوي Masrawy

وزيرة التخطيط: عرض خطة "تكامل البنية المعلوماتية" على اجتماع

12:44 م الخميس 15 يونيو 2017

كتب - محمد غايات:
قالت الدكتور هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة، إنه تم عرض خطة منظومة تكامل البنية المعلوماتية على الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الخميس.

وأضافت السعيد في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع المجلس، أنّ هذه المنظومة تجعل تمتلك منظومة معلوماتية لإدارة أصول الدولة ولربط الدولة بمؤسساتها والاستفادة منها عن طريق الرقم المكاني.

وتابعت أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ارتفعت هذا العام بمقدار ٤.٣% مقارنة بالعام الماضي الذي سجل ٣.٦% مدفوعة بتحريك قطاعات السياحة والتشيد والبناء والصناعات التحولية.

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مصراوي Masrawy

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