مصراوي ينشر قائمة بـ 102 نائب قالوا "لا" لسعودية تيران وصنافير

كتب- مصطفى المنشاوي:

نشر نواب تكتل 25-30، القائمة الكاملة للنواب الذين صوتوا بالرفض على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضى بنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى المملكة.

كان مجلس النواب، وافق أمس الأربعاء، على الاتفاقية عبر التصويت بالوقوف ورفع اليد، فيما قدم 102 نواب طلبا لرئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، لتسجيل تصويتهم بالرفض في مضبطة الجلسة، وقالوا في الطلب إن رئيس المجلس رفض طلبهم أن يكون التصويت بالاسم، رغم استيفائه الشروط.

وينشر مصراوي قائمة بأسماء الـ 102، وهم:

خالد يوسف، وأحمد الشرقاوي، وضياء الدين داوود، ومحمد محمود القماني، وعبدالحميد كمال، وهيثم الحريري، ونادية هنري بشارة، وأسماء منصور، وأحمد الطنطاوي، ومحمد عبدالغني، وجمال الشريف، ومحمد يوسف القعيد، وحسين حسني، وخالد محمد عبدالغني شعبان، وإبراهيم عبدالوهاب محي الدين، ومحمد سعد سليم، والسيد حجازي الباز، وعمر حمروش، ومحمود السيد محمود، فايزة محمود عبدالحافظ، منى جاب الله عبدالله، أحمد البرنس، عصام الصافي قاسم، مهدي العمدة، خالد أبوطالب، طارق السيد محمود، طلعت خليل عمر، حسام رفاعي، سيد أحمد محمد سيد أحمد، علي فتحي، عمرو درير، محمد حافظ الزاهد، خالد عبدالعظيم عبد المولى، رائف تمراز، محمود محي الدين، عماد محروس، محمود حمدي دسوقي، محمود عزت ابو عزوز، عطية موسى صبح، أمين فؤاد عبدالله، مصطفى كمال الدين حسين، إيهاب عبدالخالق الخولي، نشوى حسين هاشم، عفيفي كامل عفيفي، مدحت الشريف، ياسر عمر، مصطفى الجندي، شريف نادي موسى، محمد محمد عباس، عمرو الأشقر، هاني محمود، بلال حامد، فتحي الشرقاوي، مها شعبان ابوسالم، إيهاب احمد السلاب، إبراهيم عبدالعزيز حجازي، نشوى الديب، خالد سليم، أسامه شرشر، محمد زكريا محي الدين، هند الجبالي، هشام والي، نزار بدر، محمد عبدالرازق محمد، أشرف عزيز اسكندر، محمد عبدالرحمن الشهاوي، سيد أبو اليزيد، إيهاب مبروك غطاطي، مرتضى العربي، عمرو الجوهري، هيام حلوة، محمد صلاح عبدالبديع، رضا نصيف إبراهيم، أحمد على أبراهيم، أحمد نشات منصور، محمد احمد مسير، شدسد أحمد شديد، أحمد سعيد شعيب، حسن محمد حسنين، خالد هلال سليم، محمود عبدالسلام ، عمرو وطني، أيمن عبدالله، السيد عبدالعال مصطفى، خالد عبدالعزيز فهمي، عمر الغنيمي، محمد عيد عبدالجواد، عمرو أبو اليزيد، محمد محمود عمارة، ثريا الشيخ، سعد بدير.