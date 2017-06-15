الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض تجتمع اليوم لبحث المشاركة في تظاهرات الغد

كتبت - ياسمين محفوظ:

قال خالد داوود رئيس حزب الدستور، إن الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض التي تأسست منذ أكثر من عام ستعقد اجتماعا مساء اليوم الخميس في الساعة الثامنة ونصف بمقر حزب الكرامة؛ لبحث المشاركة في التظاهرات التي من المقرر انطلاقها غدا الجمعة في ميدان التحرير، ضد الموافقة على تمرير مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميا باسم "تيران وصنافير".

وأوضح داوود في تصريح لمصراوي: "من حقنا كمواطنين أن نعبر عن رأينا بشكل سلمي، خاصة أن هناك حالة من الغضب المجتمعي بعد موافقة البرلمان على هذه الاتفاقية". وحذر من أن التعامل الأمني العنيف مع المتظاهرين سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان، مطالبا الأجهزة الأمنية والمسؤولين بالحكمة وترك الشباب والرافضين للاتفاقية يعبرون عن رأيهم ما دام في إطار سلمي.

تشمل "الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض" عدة أحزاب وشخصيات سياسية، منها أحزاب الدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعيش والحرية والتحالف الشعبي الاشتراكي، إضافة إلى بعض الشخصيات، منهم عبدالجليل مصطفى وجورج إسحاق وأحمد البرعي وحمدين صباحي.