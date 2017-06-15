وزير القوى العاملة يدعو المصريين في الخارج لإقامة مشروعات في مصر

كتبت - نورا ممدوح:

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الحكومة حريصة على التواصل مع أبنائها في الخارج وربطهم بالوطن.

وذكرت وزرة القوى العاملة -في بيان اليوم الخميس- أن الوزير لبى دعوة مجموعة من المصريين المهاجرين المتواجدين في سويسرا، لتناول الإفطار معهم في سهرة رمضانية -مساء أمس- في إحدى المطاعم بجنيف، بحضور السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، وأعضاء الوفد الحكومي المشارك في أعمال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف.

ولفتت الوزارة أن اللقاء استمر أكثر من ساعتين بعد الإفطار الذي بدأ بعد التاسعة والنصف مساءً طبقا للتوقيت المحلي لصلاة المغرب بسويسرا، ودار حوار مفتوح على المستويين الداخلي والخارجي؛ للتعرف على مشكلات المصريين المهاجرين في الغربة، وضرورة تواصل الجيلين الثاني والثالث وربطهم ببلدهم الأم.

واستمع الوزير لبعض المشاكل التي تواجه الجالية، ووعد بحلها مع الوزارات المعنية، مؤكدًا حرص الحكومة على التواصل المستمر مع أبناء مصر بالخارج، وطمأنهم على أحوال مصر والمصريين.

كما تناول الحديث المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة والجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعود مصر إلى ريادتها السياسية عربيا ودوليا ودولة قوية باقتصاد واعد، بالمشروعات التي بدء في تنفيذها ومنها مشروعات تنمية منطقة قناة السويس والقناة الجديدة والمشروعات الاقتصادية القومية العملاقة واللوجستية والطرق والمدن الجديدة لدعم الاقتصاد.

وشدد الوزير على أهمية الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، موضحًا أن الشعب المصري يتحمل عبء هذه الإجراءات ليعبر بوطنه إلى وضع أفضل نتمناه جميعا، داعياً المصريين في الخارج لإقامة مشروعات على أرض وطنهم الأم، منوها إلى أنها يجب أن تكون مشروعات عملاقة وتسهم فيها مجموعة كبيرة من الجالية المصرية بأوروبا ومن خلال خطة جيدة من الجمعية العمومية للجاليات المصرية، واعدًا بتسهيل إجراءات ذلك مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى.