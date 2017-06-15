قائمة أولية بأسماء 156 نائبا صوتوا بالموافقة على اتفاقية تيران وصنافير

كتب- مصطفى المنشاوي:

حصل "مصراوي" على قائمة أولية بأسماء 156 نائبا موافقين على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وجاءت موافقة مجلس النواب على الاتفاقية خلال الجلسة العامة أمس، التي ترأسها الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، عقب مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنها اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كان مجلس النواب قرر أمس إحالة الاتفاقية إلى اللجنة المشتركة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها، وذلك عقب إحالتها للجلسة العامة في وقت سابق أمس من جانب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وطالب نحو102 نائب من الرافضين للاتفاقية إدراج أسمائهم بالتصويت بالرفض في مضبطة الجلسة.

وقائمة النواب الموافقين، التي حصل عليها مصراوي تضم:



1- بهاء الدين أبو شقه

2- السيد الشريف

3- نبيل الجمل

4- إيهاب الخولى

5- ثروت بخيت

6- عيد هيكل

7- سامى رمضان

8- كمال احمد

9- اللواء محمد أبو زيد

10- صلاح حسب الله

11- محمد مدينة

12- سعد العبودى

13- خالد مشهور

14- عبدالله لاشين

15- علاء عبدالنبى

16- عبدالمنعم العليمى

17- فؤاد حسب الله

18- محمد أحمد زايد

19- محمد صلاح خليفه

20- منجود الهوارى

21- اللواء شادي أبو العلا

22- ممتاز دسوقي

23- شرعي صالح

24- محمد مصطفى سليم

25- مصطفى بكرى

26- عبله الهوارى

27- يحيى داود

28- خالد حنفى

29- المستشار حسن بسيونى

30- الدكتورة جهاد عامر

31- اللواء حسن السيد

32- وجيه أباظة

33- محمود بدر

34- رانيا علوانى

35- مى محمود

36- محمود الشريف

37- سليمان وهدان

38- إيهاب الطماوي

39- سيد فليفل

40- عاطف ناصر

41- أشرف رشاد عثمان

42- عاطف عبدالجواد

43- علاء عابد

44- محمد الغول

45- غاده عجمى

46- مارجيت عازم

47- اللواء صلاح عفيفى

48- محمود الضبع

49- اللواء جمال عبد العال

50- هشام العينى

51- فتحى قنديل

52- اللواء سعد الدويج

53- خالد مجاهد

54- أحمد الفرشوطى

55- محمد سليم

56- يوسف عبدالدايم

57- فيصل الفار

58- حماده العمارى

59- محمد ياسين

60- اللواء أحمد الطيرى

61- أحمد إدريس

62- محمد إسماعيل

63- علاء والى

64- إيهاب غطاطى

65- محمد الحسينى

66- محمود الصعيدى

67- يوسف الشاذلى

68- عبد الحكيم محمد

69- عبد الهادى حسين

70- حسن فايز

71- محمد عبدالجليل

72- إبراهيم حمودة

73- سعد الجمال

74- فؤاد أباظة

75- أحمد إمبابي

76- احمد الشريف

77- جمال محفوظ

78- جبال المراغى

79- محمد وهب الله

80- جمال العاقبى

81- اللواء سعد طعيمه

82- اللواء احمد الخشب

83- اللواء كمال عامر

84- النائب محمد السويدى

85- هاله ابو على

86- احمد زيدان

87- إيليا باسيلى

88- محمد ابو حامد

89- رزق راغب

90- محمود حسين

91- عصام منسى

92- صلاح أبو هميلة

93- شاديه ثابت

94- احمد سمير

95- بدوى قرني

96- محمود حسن

97- هيرقل عبد الرحمن

98- حسين فايز

99- نادر صديق

100- شاديه خضير

101- محمد الزاهد

102- فايز ابو خضره

103- سحر طلعت

104- الدكتور محمد سليم

105- نضال السعيد

106- عادل عامر

107- مصطفى القمار

108- سمير صبحى

109- اللواء أسامه راضي

110- سحر عتمان

111- يحيى كدواني

112- حمدى بخيت

113- نوسيلة ابو العمرو

114- ايمان سالم

115- محمد كلوب

116- هانى أباظة

117- خالد العراقى

118- خالد بشر

119- محمود زايد

120- احمد عبدالتواب

121- أحمد العوضى

122- سلامه الجوهرى

123- على الدمراداش

124- مليجى فتوح

125- أسامة أبو المجد

126- أشرف جمال

127- طلعت السويدى

128- عبد الباقى تركيا

129- محمد عقل

130- أحمد بدوى

131- شريف الوردانى

132- هاله أبو السعد

133- سعاد المصرى

134- أسامة هيكل

135- سولاف درويش

136- أمانى عزيز

137- -سوزى ماشد

138- مى البطران

139- منى منير

140- آمال طرابيا

141- أحمد الشريف

142- أحمد خليل

143- صلاح عياد

144- خالد الخطيب

145- عبدالحكيم مسعود

146- محمود هيبه

147- محمد علي يوسف

148- زينب سالم

149- سعاد المصري

150- أشرف عماره

151- عبدالفتاح عبده

152- عصام منسي

153- أحمد البعلي

154- محمد أبوالمجد

155- مجدي سيف

156- عبدالسلام الخضىاوي