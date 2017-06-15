وفد من "القومي للبحار" يزور مشروع "بركة غليون" للاستزراع السمكي
وفد من "القومي للبحار" يزور مشروع "بركة غليون" للاستزراع السمكي
12:32 م الخميس 15 يونيو 2017
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
كتبت-داليا شبل:
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج زيارة فريق بحثي من المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد لمشروع بركة غليون للاستزراع السمكي بمحافظة كفر الشيخ، والذي يتم بالتعاون بين المعهد والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، ومن المقرر افتتاحه خلال احتفالات ثورة 30 يونيو.
وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-في بيان اليوم الخميس- إنه خلال الزيارة تفقد الفريق البحثي مراحل المشروع من أحواض استزراع سمكي وجمبري، وكذلك المفرخات ومصنع الأعلاف، ودارت مناقشات مع فريق عمل المشروع.
وأضافت الوزارة، أنه تم مناقشة العديد من الأفكار التي يمكن القيام بها لتذليل كافة العقبات الفنية التي قد تواجه المشروع، وسبل تعظيم الاستفادة التي تُقدم للشعب المصري في خطة التنمية المستدامة.
وأشار مصطفى عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس شعبة تربية الأحياء المائية بالمعهد إلى استعداده لدعم المشروع بكافة الخبرات الفنية التي يمتلكها المعهد خاصة في مجال تفريخ الأسماك، فضلا عن استعداد محطة بحوث المكس التابعة للمعهد لتجهيز تركيبات غذائية مناسبة لمصنع أعلاف الأسماك داخل المصنع البحثي التابع للمعهد ليتم انتاجها بشكل تجارى داخل المشروع.
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