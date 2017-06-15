«سخر من وزنها وزواجها 10 مرات».. 6 مشاهد من حلقة «سهير رمزي» مع «رامز»

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"سهير رمزي"، واحدة من فنانات الزمن الجميل اللاتي دائمًا ما يتسابق عليها الإعلاميون باعتبارها مادة دسمة مليئة بالأسرار، ولكن فنانة بهذا الحجم نادرًا ما تكون ضحية لبرامج المقالب أو البرامج الكوميدية، ولكن هذا ما تخطاه "رامز جلال" بإيقاع "سهير رمزي" في شباك برنامجه الجديد "رامز تحت الأرض"، والذي يعرض حاليا عبر فضائية "mbc مصر".

ونستعرض فيما يلي مجموعة من أبرز المشاهد في حلقة "سهير رمزي" مع "رامز"، والتي أذيعت أمس الأربعاء، ولقيت شعبية كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي..

1- استياء الجمهور

عقب عرض الحلقة، ظهر هاشتاج عبر موقع "تويتر" يحمل اسم الفنانة "سهير رمزي"، أبدى من خلاله عدد من النشطاء غضبهم واستياءهم من استضافة "رامز" لفنانة بمكانة وسن "سهير رمزي"، حيث علّق أحدهم: "عيب عليك يا رامز! سهير رمزي ست كبيرة عمرها ٦٧ سنة تبهدلها البهدلة دي".

2- سنها وتعدد زيجاتها

اعتاد رامز في كثير من حلقات برامجه السخرية من الضيوف بإطلاق الإفيهات والنكات التي تسخر في كثير من الأحيان من مظهرهم، وهو ما حدث أيضًا مع "سهير رمزي"، حيث قال في مقدمة البرنامج: "تخيلوا معايا كده لو حسن شحاتة رجع يلعب كورة.. نجوى فؤاد رجعت ترقص تاني.. نجاة رجعت تغني.. هو ده اللي هنعمله النهارده هنعيد التاريخ.. هنطلعلك نجمة من التلاجة.. دي نجمة استثنائية في كل شيء، في جمالها، في أفلامها، حتى في زيجاتها"، ساخرًا بذلك من تعدد زيجاتها التي وصلت إلى 10 زيجات.

ومرة أخرى سخر فيها "رامز" من الفنانة القديرة بعد ركوبها الجمل، حيث قال: "الجمل بيستغيث من وزنك وبيقولكم ما اتفقناش أشيل الوزن دا كله حرام عليكم"، كذلك بعد اكتشافها المقلب، وبينما جاءت لحظة رفعها من الرمال المتحركة، سخر منها "رامز" مرة أخرى قائلًا: "إحنا محتاجين ونش يشد"، في إشارة منه إلى زيادة وزنها.

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3- ملابسها

ظهرت "سهير رمزي" في البرنامج ترتدي "بدلة جينز"، وكعادته في السخرية من ملابس الكثير من ضيوفه، قال "رامز": "البدلة الجينز اللي لبساها تحس إنها جمعة الشوان في (دموع في عيون وقحة).. دا السحلية هتهيص".

4- شتائم الزمن الجميل

أثارت الفنانة "سهير رمزي" حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض دليلًا على زمن الفن الجميل بالفعل، حيث شهدت الحلقة غيابًا تاما للألفاظ الخارجة التي اعتاد المشاهدون على سماعها في برامج "رامز"، بينما اكتفت "سهير رمزي" بتوبيخ السائق قائلة: "يخرب عقلك، إنت رايح فين، يا نهار أبوك إسود"، وكذلك بعد اكتشافها المقلب، قالت لـ"رامز": "يا نهار أبوك إسود، يا نهار إسود ومنيل، إنت يا رامز تعمل معايا كده، يا مصيبتي، طيب يا رامز ماشي، حد يطلعني، قلبي هيقف، ليه تعمل فيا كده"، وهو ما دفع الكثيرين عبر السوشيال ميديا للإشادة بأخلاقها.



5- الغطاس

دخلت "سهير رمزي" في حالة هستيرية بعد رؤيتها "السحلية" في البرنامج، وبعد اكتشافها حقيقة المقلب طلبت من "رامز" إخراجها على الفور، ولكنها واجهت صعوبة شديدة في الصعود وهو ما تطلب وجود "غطاس" لمساعدتها في الخروج من حفرة الرمال المتحركة، وهي المرة الأولى منذ بداية البرنامج التي يظهر فيها هذا الغطاس.

6- رد الفعل

عقب خروج الفنانة القديرة من حفرة الرمال المتحركة، انهالت على "رامز جلال" بالضرب غاضبة من إيقاعها في فخ برنامجه، بل وقامت بعضه تعبيرًا عن غضبها منه.

