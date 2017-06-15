درست الإسلام وغيرت مذهبها للانفصال عن زوجها.. معلومات مثيرة عن «هالة صدقي»

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"مشاغبة وبتاعت مشاكل"، هكذا وصفت نفسها في أحد اللقاءات التليفزيونية، والسبب في ذلك أنها مرت بالعديد من الفترات الصعبة في حياتها التي جعلتها أكثر قوة على المقاومة والدخول في الصراعات، رغم روحها الرياضية النابعة من ممارستها لرياضة السباحة منذ الصغر، والتي كانت سببًا في دخولها مجال التمثيل.



في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 18 معلومة عن الفنانة هالة صدقي.

1- اسمها بالكامل هالة صدقي جورج يونان.

2- ولدت في 15 يونيو 1961، أي أنها تبلغ من العمر 55 عامًا.

3- عاشت بعض سنوات طفولتها فى الولايات المتحدة الأمريكية.

4- تعلمت في مدرسة تمتلكها والدتها، وكانت هي الطالبة المسيحية الوحيدة في المدرسة، لذا درست الدين الإسلامي وظلت تمتحن فيه حتى الصف السادس الابتدائي، وفق ما أوضحت في برنامج "ممنوع مع عماد دبور".

5- لم يكن يعرف أصدقاؤها في المدرسة إن كانت مسلمة أم مسيحية، لذا أطلقوا عليها هالة محمد جورج.

6- برعت في الألعاب الرياضية وكانت تمارس رياضة السباحة في نادي الزمالك.

7- حصلت على ليسانس الآداب، قسم التاريخ، عام 1981.

8- أثناء دراستها الجامعية ذهبت لزيارة استوديوهات التليفزيون، وهناك التقت المخرج الراحل نور الدمرداش، الذي كان يصور عملًا جديدًا للوجه الصاعد آنذاك إلهام شاهين، فأخبرته بحبها للتمثيل فعرض عليها دور سبّاحة في مسلسل "لا يا ابنتي العزيزة"، عام 1979، ومن هنا جاءت انطلاقتها في عالم الفن.

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9- بدأت شهرتها الحقيقية في مسلسل "رحلة المليون"، عام 1984، وتعتبر فترة ثمانينيات القرن العشرين هي بداية شهرتها بشكل عام.

10- تنوعت أدوارها بين الكوميديا والتراجيديا، كما شاركت خلال مشوارها الفني مع مجموعة مميزة من المخرجين الكبار، مثل: عاطف الطيب في فيلم "الهروب"، والمخرج العالمي يوسف شاهين في فيلمي "إسكندرية نيويورك" و"هي فوضى".

11- من أبرز أعمالها التليفزيونية مسلسلات: أرابيسك، رجل من زمن العولمة، زيزينيا -الجزء الثاني، شارع المواردي، وحالة خاصة".

12- حصلت خلال مشوارها الفني على عدد كبير من الجوائز التقديرية منها تكريمها في المهرجان الفني الثقافي لمدينة بوزان بتونس، كما حصلت عام 2006 من وزيري السياحة والصناعة التونسيين على وسام خاص تكريمًا لها على مُجمل أعمالها الفنية، بجانب حصدها جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن دورها في مسلسل السيت كوم "جوز ماما".

13- تزوجت المرة الأولى من مجدي ويليام والذي طُلقت منه عن طريق تغيير مذهبها الديني من "الأرثوذكسية" القبطية إلى "الأرثوذكسية السيريانية"، وبذلك أصبحت لها الأحقية فى طلب الخُلع، وانفصلت عنه بعد ثمانى سنوات كاملة في المحاكم.

14- تزوجت المرة الثانية من المحامي سامح سامي زكريا، وأنجبت منه في مارس 2009 توأما هما "يوسف ومريم".

15- رفضت هالة مطالبة أقباط المهجر لأمريكا بحماية أقباط مصر، وقالت إن هذا شأن داخلي لا يجوز أن تحله أمريكا، معلقة في برنامج "هو وهي": "هما أحرار يقولوا اللي يقولوه، إنما دي بلدي واحنا أحرار مع بعض مننا فينا".

16- تعرضت لأمراض نفسية وبدنية بعد مشاركتها في مسلسل "ونوس"، موضحة خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «هنا العاصمة» المذاع على قناة «سي بي سي»، أن السبب وراء ذلك هو بعض مشاهد المسلسل والتي كانت تتطلب ضرورة الاستيقاظ في الساعات الأولى من الصباح إلى جانب المسافة الكبيرة التي كانت تقطعها يوميا إلى أماكن التصوير.

17- تخاف من الحسد، خاصة بعد تعرضها لحوادث غريبة سردتها في لقاء مع برنامج "معكم": فقالت: "البيت ولع، الراجل جاي يصلح لمبة عندي في البيت لقيت البيت كله عمال يفرقع كأنك بتفرقعي صواريخ في البيت، ده كان في الساحل، في مصر بقى كل لما أقول في جايزة وهاخدها تحصل حاجة، بطّلت أقول، حتى الكلب بتاعي هيموت خلاص".

18- صرحت في لقاء تليفزيوني مع برنامج "100 سؤال" بأنها أنقذت سيدة منتقبة من الغرق في الساحل الشمالي بعدما تركها زوجها عقب انقلابها من فوق "الجيت سكي"، فقالت: "ماقدرتش أسيبها وطلعتها للشاطئ رغم أن زوجها الملتحي سابها".