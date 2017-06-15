اليوم.. اختبار أخير لـ«متعب» لتحديد موقفه من مواجهة سموحة

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يخضع عماد متعب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي، قبل بداية المران الجماعي، مساء اليوم الخميس، والذي يشهده ملعب مختار التتش بالجزيرة، لتحديد جاهزية مهاجم القلعة الحمراء من خوض لقاء سموحة ببطولة الدوري الممتاز.

وكان اللاعب قد غادر مران الفريق الجماعي يوم الثلاثاء الماضي، إثر إصابته بكدمة في وجه القدم، بعد تدخل من زميله محمد هاني بالتقسيمة التي أعدها أحمد أيوب مدرب الأهلي.

وتغيب مهاجم الأهلي عن مران الفريق الجماعي، أمس الخميس، بعد عدم مقدرة «متعب» على الجري، مستكفيًا بأداء بعد التدريبات في صالة الجيم.

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ويسافر الفريق إلى الأسكندرية عقب المران المسائي اليوم الخميس، وذلك استعدادًا لمباراة سموحة بالدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الجمعة المقبلة، على استاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.