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إسعاف الشرقية: 3 حالاات إغماء في اليوم السادس من امتحانات الثانوية العامة

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مصراوي Masrawy

إسعاف الشرقية: 3 حالاات إغماء في اليوم السادس من امتحانات الثانوية العامة

12:41 م الخميس 15 يونيو 2017

إسعاف الشرقية: 3 حالاات إغماء في اليوم السادس من امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

الشرقية – فاطمة الديب:

رصدت غرفة متابعة امتحانات الثانوية العامة، اليوم الخميس، وجود حالات إغماء بين الطلاب، بعدد 3 مدارس وهم"مدينة فاقوس، وديرب نجم، ومنيا القمح".

وقال الدكتور أحمد الشيخ، رئيس مرفق الإسعاف، بمحافظة الشرقية، في تصريحات صحفية، أنه تم إسعاف حالتين في أماكنهم، بإستثناء حالة واحدة تم نقلها للمستشفي، مشيرًا إلي أنه تم اتخاذ كافة الإسعافات تجاه المصابين؛ واستعادوا وعيهم بالكامل.

وأدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، إمتحانات: الأحياء لشعبة العلوم، والتفاضل والتكامل لشعبة الرياضيات، والجغرافيا للشعبة الأدبية.

كانت مديرية التربية والتعليم، برئاسة هشام السنجري، أعلنت عن استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي إنطلقت يوم الأحد، وتستمر حتى يوم السبت 24 من يونيو الجاري، بإجمالي عدد طلاب 36 ألف و917 طالب وطالبة؛ منهم 15 ألف و499 شعبة علمي علوم، و6 آلاف و595 علمي ، و14 ألف و823 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.

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