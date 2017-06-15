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"أوقاف المنيا": تخصيص 129 مسجدًا للاعتكاف

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مصراوي Masrawy

"أوقاف المنيا": تخصيص 129 مسجدًا للاعتكاف

12:33 م الخميس 15 يونيو 2017

وزارة الأوقاف

المنيا- ريمون الراوي

قال الشيخ محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إنه تم تخصيص 125 مسجدًا للاعتكاف خلال العشر الآواخر من شهر رمضان المبارك، على مستوى المحافظة ومراكزها التسع، حتى الآن، مضيفًا أنه من المتوقع أن يزيد عدد المساجد المخصصة للاعتكاف وفقًا للطلبات المقدمة والتي يتم فحصها حاليًا.

وأضاف، أنه تم اختيار مساجد الاعتكاف، بحيث تكون ذات مساحة واسعة تسمح باستقبال أكبر عدد من المعتكفين وبها إمام وخطيب مسجد معين من قبل وزارة الأوقاف.

ونفى أبو حطب وضع أي شروط للاعتكاف، منها ضرورة إبراز دليل هوية المصلي للسماح له بدخول المسجد لفحصها، مشيرًا إلى أن مديرية الأوقاف ليست جهة أمنية لفحص المصليين والمترددين على المساجد.

وأكد وكيل أوقاف المناي، أن خطباء المساجد، ملتزمون منذ بداية الشهر المبارك، وحتى الآن، ولم يحال خطباء للتحقيق في أي تجاوزات خلال الخطب الدينية أو الصلوات، مشددًا على أنه لا يوجد إمام أو خطيب مسجد ينتمي لأي تيارات دينية متشددة، ويسمح له أن يعتلي منابر المساجد.

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