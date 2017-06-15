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ماي تتحدث مع سكان برج جرينفيل المحترق غربي لندن ورجال الإطفاء

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مصراوي Masrawy

ماي تتحدث مع سكان برج جرينفيل المحترق غربي لندن ورجال الإطفاء

12:17 م الخميس 15 يونيو 2017

ماي تتحدث مع سكان برج جرينفيل المحترق غربي لندن ورجال الإطفاء

لندن- (د ب أ):

زارت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الخميس برج جرينفيل المحترق غربي لندن.

وتظهر ماي في صور مع أفراد الإطفاء.

وجاء في تقارير إعلامية بريطانية أنها تحدثت مع سكان البرج الذين نجوا من الحريق.

وأشارت التقارير إلى أن اللقاء كان خاصا ولم يتم السماح لصحفيين بالمشاركة.

وكانت مصادر ذكرت في وقت سابق اليوم أن ماي سوف تزور البرج المحترق وتتحدث مع قوات الإنقاذ وتتأكد من أن لديهم جميع الامكانيات من أجل التعامل مع الموقف.

يذكر أن ماي أعربت أمس الأربعاء عن تعاطفها مع ضحايا الحريق.

وسوف تلتقي ماي مع ممثلي أحزاب أيرلندا الشمالية في مقر رئيس البريطانية في داوننج ستريت.

يشار إلى أن 12 شخصا على الأقل توفوا جراء الحريق الذي اندلع أمس الأربعاء في برج جرينفيل في ضاحية نورث كينسنجتون بلندن ابتداء من الطابق الثاني، وامتد للطابق الـ24، حيث امتدت ألسنة اللهب على جانبي المبنى وغطى الدخان سماء المدينة.

صرحت داني كوتون رئيسة فرقة الإطفاء في لندن في وقت سابق اليوم بأن "عددا غير معروف" من الجثث لا يزال موجودا في برج لندن المنكوب.

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