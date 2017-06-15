تكتل "25-30" يُنهي اعتصامه بالبرلمان.. ويؤكد: كل خطوات التصعيد مفتوحة

كتب - أحمد علي:



أنهى أعضاء تكتل "25-30" اعتصامهم بمقر مجلس النواب، الذي دخلوا فيه عقب إقرار البرلمان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي تقضي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وقال محمد عبدالغني، عضو التكتل، إن "نواب التكتل فضوا اعتصامهم اليوم الخميس بعد الحصول على تعهدات مؤكدة من رئيس مجلس النواب بكتابة أسماء النواب الرافضين لاتفاقية تيران وصنافير في مضبطة جلسة الأمس حتى تكون شهادة للتاريخ وتوثيقا حقيقيا للأحداث".

وأقرّ مجلس النواب الاتفاقية بأغلبية أعضاء المجلس في تصويت جرى فى عجالة، أمس الأربعاء، بعد مناقشتها على مدار 3 أيام داخل اللجنتين التشريعية، والدفاع، وأحالها إلى الرئيس للتصديق عليها، وأثارت احتجاجات في وسط القاهرة.

وأضاف عبدالغني في تصريحات لمصراوي أن "الاعتصام كان هدفه الأساسي الضغط على رئيس المجلس وهيئة المكتب لتضمين أسماء الرافضين في مضبطة الجلسة"، مشيرا إلى أنه بعد شد وجذب أعلن الأمين العام للمجلس المستشار أحمد سعد الدين، موافقة رئيس البرلمان على تنفيذ مطلبهم وتم بالفعل اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وعن الخطوات المقبلة للتكتل في التعامل مع قضية تيران وصنافير، أكد عبدالغني "أن كل الخيارات التصعيدية مفتوحة بما فيها الاستقالة من البرلمان" مشيرا إلى أن عدد النواب الرافضين للاتفاقية في الكشوف التي قدمت لأمانة مجلس النواب بلغ ١٠٢ نواب.