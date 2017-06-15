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طاقم بـ"إسعاف بالمنيا" يعيد 100 ألف جنيه عثروا عليها مع مصاب في حادث مروري

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مصراوي Masrawy

طاقم بـ"إسعاف بالمنيا" يعيد 100 ألف جنيه عثروا عليها مع مصاب في حادث مروري

12:28 م الخميس 15 يونيو 2017

طاقم بـ"إسعاف بالمنيا" يعيد 100 ألف جنيه عثروا علي

المنيا - ريمون الراوي

عثر طاقم إسعاف سيارة رقم 939 بتمركز بوابة رسوم المنيا، بالطريق الصحراوي الشرقي، على مبلغ 100 ألف جنيه، كانت بحوزة مواطن، أصيب في حادث سيارة على الطريق، قبل أن يسلموها لمركز الشرطة، وبتحرير محضرًا رسميًا.

وقال الدكتور أحمد سيف، مدير مركز إسعاف المنيا، إن السائق محمد عيد أبو النجا، والمسعف رمضان عبدالمنجي عبدالجبار، طاقم سيارة كود 939 تمركز بوابة رسوم المنيا، عثرا على مبلغ 100 ألف جنيه، بحوزة مصاب في حادث سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي جنوب بوابة رسوم المنيا، وسلما المبلغ إلى مركز شرطة المنيا بمحضر رقم 7346 إداري.

وأكد سيف، أنها ليست المرة الأولى التي يعثر فيها رجال مرفق الإسعاف على مبالغ مالية ويسلموها للشرطة، مقدمًا الشكر لطاقم السيارة على أمانتهم وإخلاصهم واتقانهم العمل.

 

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