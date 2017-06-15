أخبار عاجلة

إيفرتون يضم حارس سندرلاند -
إدارة اليونايتد تتوصل لاتفاق نهائي مع موراتا -
ساوثهامبتون يستهدف مدرب دورتموند السابق -
«أبل» تكشف أهدافها في تطوير السيارات ذاتية القيادة -
الأخبار - الإليزيه: ماكرون سيلتقي بشكل منفصل فى باريس ولي عهد ابو ظبي وأمير قطر -
ارتياح بين طلاب الثانوية لسهولة امتحان "التفاضل" في الأقصر -
مصدر: توصية مفوضي الدستورية العليا بشأن "تيران وصنافير" غير مُلزم للحكومة -
نجل مرسي وشقيقته يحضران قضية "اقتحام السجون" -
المفوضين تؤجل نظر دعوى بطلان قرار التصالح مع حسين سالم لـ 6 يوليو -
البيئة تعلن الانتهاء من خطتها لتطوير مكامير الفحم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

حركة المرور.. تكدسات في شارع الجامعة والهرم وكوبري أكتوبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حركة المرور.. تكدسات في شارع الجامعة والهرم وكوبري أكتوبر

12:06 م الخميس 15 يونيو 2017

حركة المرور.. تكدسات في شارع الجامعة والهرم وكوبري أكتوبر

حركة المرور

كتب - فتحي سليمان:

شهدت محاور وميادين القاهرة الكبرى اليوم الخميس، تكدسات مرورية في حركة السير؛ بينما ظهرت كثافات مرورية متوسطة في بعض الطرق وازدحام في الحركة في فترة الذروة الصباحية وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات و رصد أي معوقات مرورية وذلك أثناء فترة الذروة الصباحية.

وظهرت معدلات طبيعية لحركة السيارات وكثافات متحركة أعلى الطرق منها محور صلاح سالم و مناطق وسط البلد و ميدان التحرير وكوبري قصر النيل وعباس و 15 مايو.

وانتظمت الخدمات المرورية بداية من الساعات الأولى صباح اليوم لتنظيم حركة المرور.

وظهرت كثافات مرورية في الطريق المتجه من مطلع النصر بكوبري أكتوبر وحتى رمسيس، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام حادث سقوط سيارة ملاكي.

وشهد أعلى الطريق الدائري من وصلة المريوطية للمنيب كثافات مرتفعة في طريق بنها من نزلة الدائري للمتجه إلى الإسكندرية الزراعي وأعلى كوبري أكتوبر للمهندسين.

وظهر ازدحام مروري بمناطق شارع الهرم وكوبري الجيزة المعدني وشارع الجامعة وشارعي النيل السياحي وقصر العيني.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تكدس مروري بطريق الواحات بسبب تسرب مياه

    تكدس مروري بطريق الواحات بسبب تسرب مياه

    أخبار
  • إصابة شخص إثر سقوط سيارة من أعلى كوبري أكتوبر(صور)

    إصابة شخص إثر سقوط سيارة من أعلى كوبري أكتوبر(صور)

    أخبار
  • مرور القاهرة: نصائح مرورية للتغلب على أماكن الزحمة بالعاصمة

    مرور القاهرة: نصائح مرورية للتغلب على أماكن الزحمة بالعاصمة

    أخبار
  • حركة المرور.. ازدحام بشوارع الهرم والجامعة والنيل السياحي

    حركة المرور.. ازدحام بشوارع الهرم والجامعة والنيل السياحي

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • خالد علي يكشف تفاصيل احتجازه أثناء فضّ مسيرة

    خالد علي يكشف تفاصيل احتجازه أثناء فضّ مسيرة "تيران وصنافير" الاحتجاجيةأخبار

  • إصابة ضابط ومجندين بمطار القاهرة في حادث تصادم

    إصابة ضابط ومجندين بمطار القاهرة في حادث تصادمأخبار

  • بالصور.. نجوم الفن في جزيرتي

    بالصور.. نجوم الفن في جزيرتي "تيران وصنافير"فنون

  • البرلمان يحيل اتفاقية تيران وصنافير إلى رئيس الجمهورية

    البرلمان يحيل اتفاقية تيران وصنافير إلى رئيس الجمهوريةأخبار

  • رئيس

    رئيس "دفاع البرلمان" يكشف مصير "تيران وصنافير" بعد إقرار الاتفاقيةأخبار

  • سفير قطر يعود إلى القاهرة بعد طرده بـ8 أيام

    سفير قطر يعود إلى القاهرة بعد طرده بـ8 أيامأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حبس المتهمين بقتل شاب والتخلص من جثته في بحر "مويس" بالشرقية

حبس المتهمين بقتل شاب والتخلص من جثته في بحر "مويس" بالشرقية

مدبولي: طرح 50 قطعة أرض للاستثمار العقاري و28 ألف قطعة للمواطنين بالقرعة العلنية

مدبولي: طرح 50 قطعة أرض للاستثمار العقاري و28 ألف قطعة للمواطنين بالقرعة العلنية

ارتياح بين طلاب الثانوية لسهولة امتحان "التفاضل" في الأقصر

ارتياح بين طلاب الثانوية لسهولة امتحان "التفاضل" في الأقصر

مصدر: توصية مفوضي الدستورية العليا بشأن "تيران وصنافير" غير مُلزم للحكومة

مصدر: توصية مفوضي الدستورية العليا بشأن "تيران وصنافير" غير مُلزم للحكومة