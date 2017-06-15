حركة المرور.. تكدسات في شارع الجامعة والهرم وكوبري أكتوبر

كتب - فتحي سليمان:

شهدت محاور وميادين القاهرة الكبرى اليوم الخميس، تكدسات مرورية في حركة السير؛ بينما ظهرت كثافات مرورية متوسطة في بعض الطرق وازدحام في الحركة في فترة الذروة الصباحية وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات و رصد أي معوقات مرورية وذلك أثناء فترة الذروة الصباحية.

وظهرت معدلات طبيعية لحركة السيارات وكثافات متحركة أعلى الطرق منها محور صلاح سالم و مناطق وسط البلد و ميدان التحرير وكوبري قصر النيل وعباس و 15 مايو.

وانتظمت الخدمات المرورية بداية من الساعات الأولى صباح اليوم لتنظيم حركة المرور.

وظهرت كثافات مرورية في الطريق المتجه من مطلع النصر بكوبري أكتوبر وحتى رمسيس، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام حادث سقوط سيارة ملاكي.

وشهد أعلى الطريق الدائري من وصلة المريوطية للمنيب كثافات مرتفعة في طريق بنها من نزلة الدائري للمتجه إلى الإسكندرية الزراعي وأعلى كوبري أكتوبر للمهندسين.

وظهر ازدحام مروري بمناطق شارع الهرم وكوبري الجيزة المعدني وشارع الجامعة وشارعي النيل السياحي وقصر العيني.