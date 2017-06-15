هيئات ألمانية ترصد سفر لاجئين إلى مواطنهم بشكل متكرر

نورنبرج - (د ب أ):

ذكرت متحدثة باسم المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه تتوارد إلى المكتب معلومات حاليا بشكل متكرر عن سفر لاجئين إلى مواطنهم الأصلية.

وقالت المتحدثة إن هيئات أخرى مثل الشرطة الاتحادية ومكاتب شؤون الأجانب أو الوكالة الاتحادية للعمل أكثر إلماما حاليا بهذا الموضوع.

وأشارت إلى أن هناك حاليا "وسيلة تواصل فعالة" بين المؤسسات، موضحة بقولها : "أغلب البلاغات تتم من جانب الشرطة الاتحادية في الأراضي الاتحادية الألمانية، ومن الخارج أيضا".

وأضافت أن عدد هذه الرحلات لا يزال غير مدرج إحصائيا لدى المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين.