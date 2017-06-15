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أبرزهم «إنييستا».. 8 لاعبين أثبتوا ولائهم لأنديتهم في «الليجا»

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أبرزهم «إنييستا».. 8 لاعبين أثبتوا ولائهم لأنديتهم في «الليجا» أبرزهم «إنييستا».. 8 لاعبين أثبتوا ولائهم لأنديتهم في «الليجا»

التحرير

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هناك لاعبين يعد المال بالنسبة لهم هو العامل الأساسي في عالم كرة القدم، وهناك من يبحث عن المجد وصناعة التاريخ والوفاء لناديه الذي كان سببا في نجوميته، ليبقى في ذاكرة جماهيره إلى الأبد.

وعلى هذا النحو استطاع الإسباني، أندريس إنيستا، تصدر قائمة أكثر اللاعبين وفاءً في الليجا في أخر 15 عامًا في الدوري الإسباني، إذ قضى اللاعب ما يقارب 15 عامًا و11 شهرًا في صفوف البلوجرانا. 

وينتهي عقد إنييستا مع برشلونة عام 2018، في ظل أنباء تشير لاقترابه من الرحيل عن قلعة كامب نو، بسبب عدم الحاجة إليه وكبر سن اللاعب الذي قضاه مع البرسا.

وتستعرض «التحرير» في التقرير التالي أكثر اللاعبين وفاءً في الليجا في الوقت الحالي:-

- أندريس إنييستا

انيستا

جاء الإسباني أندريس إنييستا، متصدرا قائمة أكثر اللاعبين وفاءًا في الليجا في الوقت الحالي حيث أنه قضى 14 عاماً و11 شهراً مع برشلونة ليكون أحد أساطير البلوجرانا في العقد الأخير. 

- تشابي بريتو

بريتو

بينما جاء تشابي بريتو  ليحتل المركز الثاني بين أكثر اللاعبين وفاءً في الليجا، بعدما قضى 13 عاماً و11 شهراً مع ريال سوسييداد.

- ديفيد جارسيا

ديفيد جارسيا

منذ أن تم تصعيد ديفيد جارسيا إلى الفريق الأول لفريق لاس بالماس لم يرتدي اللاعب قميصاً آخر في مسيرته، فالمدافع الإسباني قد قضي 13 عاماً و11 شهراً مع الفريق.

شاهد أيضا

- ليونيل ميسي

ميسي 2

تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الإنضمام إلى أكثر اللاعبين مشاركة مع أنديتهم في الدوري الإسباني، حيث قضى اللاعب 12 عاماً و11 شهراً مع برشلونة، وذلك منذ تصعيده للفريق الأول من أكاديمية البلوجرانا عام 2004.

- ميجيل فلانو

فلانو

يعتبر الإسباني ميجيل فلانو أكثر اللاعبين وفاءًا في فريق أوساسونا فقد قضى الإسباني 12 عاماً و11 شهراً منذ تصعيده للفريق الأول في الليجا.

- سيرجيو راموس

راموس 2

انتقل سيرجيو راموس من إشبيلية إلى ريال مدريد في أغسطس 2005 فقد قضي 11 عاماً و9 أشهر مع الملكي في الليجا، ورغم العروض الكثير التي تم تقديمها للاعب، فضل البقاء داخل أسوار السنتياجو برنابيو.

- مارسيلو

مارسيلو

البرازيلي مارسيلو انضم إلى ريال مدريد قادماً من فلومينينزي البرازيلي في يناير 2007 ليبدأ مسيرة طويلة مع الملكي حيث قضى 9 أعوام و5 أشهر.

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التحرير

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