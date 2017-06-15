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الدوري الإيطالي يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح

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الدوري الإيطالي يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الدوري الإيطالي يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح

التحرير

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نشر الحساب الرسمي للدوري الإيطالي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، تغريدة يحتفل بها بعيد مولد محمد صلاح نجم روما، والمنتخب الوطني المصري.

صلاح الذي يتم اليوم الخميس، عامه الـ25 هو من مواليد 15 يونيو 1992 بمحافظة الغربية، لعب في الدوري الإيطالي لنادييّ فيورنتينا وروما.

ونشر حساب الدوري الإيطالي في تغريدته قائلا: "اليوم هناك 25 شمعة لمهاجم روما ومنتخب الوطني، عيد مولد سعيد لمحمد صلاح".

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جدير بالذكر أن صلاح لعب لفيورنتينا على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي، ولعب معهم 16 مباراة في الكالتشيو سجل فيهم 6 أهداف، قبل أن يتعاقد معه روما ويلعب معه موسمين حتى الآن، بواقع 65 مباراة في الدوري و29 هدف.

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