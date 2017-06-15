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«هيومن رايتس»: قمع الحريات الأساسية في مصر بلغ أشده

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«هيومن رايتس»: قمع الحريات الأساسية في مصر بلغ أشده «هيومن رايتس»: قمع الحريات الأساسية في مصر بلغ أشده

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تحت عنوان «قمع الحريات الأساسية في بلغ أشدّه.. حجب مواقع واتهام نشطاء بالإرهاب»، أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بيانا اليوم، الخميس تشير إلى أن «السلطات المصرية اعتقلت خلال الأسابيع الماضية 50 ناشطا سياسيا سلميا على الأقل، وحجبت 62 موقعا على الإنترنت على الأقل، وبدأت ملاحقات جنائية ضد مرشح رئاسي سابق، وهذه الإجراءات تضيّق أي هامش لحرية التعبير ما زال قائما».

وأضاف البيان «يبدو أن الاتهامات المنسوبة للنشطاء بُنيت على انتقاداتهم السلمية للحكومة، وبعض مواد القانون المحلي، مثل تهمة إهانة الرئيس، التي تنتهك - من حيث التعريف - الحق في حرية التعبير، وهناك 8 أشخاص على الأقل قد يُحكم عليهم بالسجن 5 سنوات بموجب قانون مكافحة الإرهاب المصري لعام 2015 جراء تعليقات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، وشمل حجب المواقع منافذ إعلامية مصرية ودولية كبرى وجماعات سياسية».

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وأشار البيان إلى حملة الحرية للجدعان، التي تتابع الاعتقالات، وأصدرت قائمة تفصيلية بالـ 42 شخصا المعتقلين، موضحة أن 29 منهم ما زالوا وراء القضبان، مع إحالة 4 إلى المحاكمة، والكثير منهم نشطاء في حركات معارضة للحكومة، ومنها حزب العيش والحرية تحت التأسيس.

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