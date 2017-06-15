ننشر تفاصيل إصابة رقيب شرطة بطلق ناري داخل قسم أول أكتوبر

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كتب- محمد عبد الجليل ويونس محمد:

أعانت وزارة الداخلية فى بيان لها، اليوم الخميس، أسباب إصابة أحد رجال الشرطة بقسم أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بطلق ناري.

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وقالت الداخلية فى بيانها، تبين أنه عقب انتهاء خدمة رقيب الشرطة محمد أحمد الصاوى من قوة قسم أول أكتوبر، بمديرية أمن الجيزة، وتوجهه للقسم لتسليم سلاحه، وحال قيامه بإجراء احتياطات أمن السلاح، خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أصابته بالبطن.

وأضاف البيان، أنه تم نقل رقيب الشرطة المصاب لمستشفى الشيخ زايد لإسعافه، وحالته العامة مستقرة، وبسؤاله أشار إلى أن الطلقة خرجت منه عن طريق الخطأ، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.