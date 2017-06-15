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مستند.. رئيس «المركزية للفحص» يسب قيادات بالسكة الحديد ويهددهم بالضرب

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مستند.. رئيس «المركزية للفحص» يسب قيادات بالسكة الحديد ويهددهم بالضرب مستند.. رئيس «المركزية للفحص» يسب قيادات بالسكة الحديد ويهددهم بالضرب

التحرير

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فى واقعة غريبة من نوعها، قام محمود عبد السلام عبد الله رئيس الإدارة المركزية للفحص المالى بهيئة السكك الحديدية ومعه عدد من العاملين بالإدارة المركزية للفحص، باقتحام مكتب المهندس فرج محمود فرج نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية وتحريض العمال على الاعتصام بمكتب نائب الموارد البشرية بحجة تعطيله صرف مستحقاتهم. 

وحصلت "التحرير" على مستند يؤكد اقتحام رئيس الإدارة المركزية للفحص لمكتب نائب رئيس السكة الحديد للموارد البشرية وتحريض العمال ضده وتهديده إن لم يستجب لمطالبهم، حيث أرسل المهندس فرج محمود خطابا إلى رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالسكة الحديد يؤكد خلاله أنه بتاريخ 10 مايو الماضى وفى نحو الساعة الواحدة والنصف ظهرا فوجئ باقتحام رئيس الإدارة المركزية للفحص محمود عبد السلام مكتبه، ومعه العاملون التابعون له وقيامهم بتحريضهم على افتراش المكتب بالجلوس مدعيا -على حد قوله- تعطيل صرف مستحقات العاملين بإدارته.

وأضاف نائب الموارد البشرية فى خطابه لرئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، أنه حاول شرح الأمر لـ"عبد السلام" والعاملين معه وأن ما يفعلونه غير صحيح، وأن المذكرة التى تقدمت بها النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد بشأن صرف مستحقاتهم تم تحويلها للإدارة المختصة فى حينه، إلا أن مفتشي الفحص ورئيسهم لم يتقبلوا ذلك، وقام بتهديده وتهديد قيادات الهيئة بطريقة غير لائقة -على حد وصفه- وتوجيه السباب لهم. 

وأوضح نائب الموارد البشرية أن رئيس المركزية للفحص لم يكتف بذلك، بل قام بالتهديد صراحة بأنه سوف يتعدى بالضرب على أحد نواب رئيس الهيئة وذلك فى حضور مدير عام مكتب رئيس الهيئة ورئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين ورئيس مباحث العمال، واتهم "فرج" تصرفات "عبد السلام" بغير المسئولة، فضلا عن سبه علنا وتوجيه إهانة مباشره له، علما بأنه قيادة من قيادات الهيئة وهو ما سبب أذى نفسيا وأدبيا كبيرا، حسب قوله، كما طالب نائب رئيس الهيئة فى خطابه بفتح تحقيق عاجل فى الواقعة لإعطاء كل ذى حق حقه.

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وعلمت "التحرير" من مصادرها داخل الهيئة، أن المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد لم يحرك ساكنا حتى الآن رغم مرور أكثر من شهر على الواقعة، ولم يخطر وزير النقل المهندس هشام عرفات بما حدث بين نائب رئيس الهيئة ورئيس المركزية للفحص وقام بحفظ المذكرة داخل أدراج مكتبه. 

 

 

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التحرير

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