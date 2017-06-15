التعليم: توصلنا للطلاب الذين تداولوا امتحانات اليوم عبر "صفحات الغش"
التعليم: توصلنا للطلاب الذين تداولوا امتحانات اليوم عبر "صفحات الغش"
11:33 ص الخميس 15 يونيو 2017
امتحانات الثانوية العامة
كتبت-ياسمين محمد:
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن غرفة العمليات المركزية توصلت للطلاب الذين تداولوا أجزاءً من امتحانات اليوم الخميس، عبر صفحات الغش الالكتروني، فور ظهور الصور المتداولة.
وأضاف رئيس الامتحانات، في تصريحات صحفية، أنه سيتم إعلان كافة التفاصيل التي توصلت إليها غرفة العمليات، خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده عقب انتهاء الامتحانات.
ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، امتحانات: الأحياء لشعبة العلوم، التفاضل والتكامل لشعبة الرياضيات، والجغرافيا للشعبة الأدبية.
وتداولت صفحات الغش الالكتروني أجزاءً من الامتحانات، بعد نحو نصف ساعة من بدئها.
وانتهى طلاب الرياضيات من أداء امتحان التفاضل والتكامل في تمام الحادية عشرة، فيما ينتهي طلاب العلوم والشعبة الأدبية من امتحاني الأحياء والجغرافيا في تمام الثانية عشرة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تداول أجزاء من امتحانات الأحياء والتفاضل والجغرافيا.. والتعليم ترد
-
رئيس الثانوية العامة: لم يحدث تسريب لامتحانات اليوم
-
لطلاب بالثانوية العامة.. راجع مادة الجغرافيا في أقل من 8 دقائق
-
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع "بوكليت" الأحياء؟ -فيديو
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بعد موافقة البرلمان.. ما هو مصير أحكام مصرية "تيران وصنافير"؟أخبار
-
بالصور.. نجوم الفن في جزيرتي "تيران وصنافير"فنون
-
الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق "مول مصر" إلى 3 أشخاصأخبار
-
مرتضى منصور يعلن رابع صفقات الزمالك للموسم الجديدرياضة
-
أول استقالة من ائتلاف دعم مصر بسبب "تيران وصنافير"أخبار
-
الرسالة الأخيرة.. تكشف السبب الحقيقي لانتحار طالب الثانوية العامةأخبار