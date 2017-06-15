التعليم: توصلنا للطلاب الذين تداولوا امتحانات اليوم عبر "صفحات الغش"​

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن غرفة العمليات المركزية توصلت للطلاب الذين تداولوا أجزاءً من امتحانات اليوم الخميس، عبر صفحات الغش الالكتروني، فور ظهور الصور المتداولة.

وأضاف رئيس الامتحانات، في تصريحات صحفية، أنه سيتم إعلان كافة التفاصيل التي توصلت إليها غرفة العمليات، خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده عقب انتهاء الامتحانات.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، امتحانات: الأحياء لشعبة العلوم، التفاضل والتكامل لشعبة الرياضيات، والجغرافيا للشعبة الأدبية.

وتداولت صفحات الغش الالكتروني أجزاءً من الامتحانات، بعد نحو نصف ساعة من بدئها.

وانتهى طلاب الرياضيات من أداء امتحان التفاضل والتكامل في تمام الحادية عشرة، فيما ينتهي طلاب العلوم والشعبة الأدبية من امتحاني الأحياء والجغرافيا في تمام الثانية عشرة.