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هل تعاني من آلام الناسور الشرجي؟ يكمن الحل في "خلطة الثوم"

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مصراوي Masrawy

هل تعاني من آلام الناسور الشرجي؟ يكمن الحل في "خلطة الثوم"

11:34 ص الخميس 15 يونيو 2017

الثوم

كتبت- ميرا ماهر:
يعتبر الناسور من الأمراض الشرجية التي تسبب الكثير من الألم للمصابين به.

ويمكن علاج الناسور بعدة طرق منزلية طبيعية دون الحاجة للجراحة، حيث ذكر موقع " mostinside" أن الثوم من أهم العلاجات الطبيعية للناسور الشرجي.

ويعتبر الثوم من المواد الطبيعية الفعالة لعلاج الناسور الشرجي، نظراً لاحتوائه على مضادات حيوية طبيعية تساعد على الشفاء سريعاً، ويمنع عودة الناسور مرةً أخرى.

ويمكن بنقع فص من الثوم في زيت الزيتون ودهنه قبل النوم على المنطقة المصابة لتقليل الآلام تدريجياً. كما يمكن أيضاً الإكثار من تناول الثوم لزيادة مناعة الجسم.

وبحسب الموقع يجب الحذر عند استخدام تلك الخلطة لأصحاب البشرة الحساسة، لعدم الإصابة بالحرقان والحكة، لذلك عليك استخدام فص الثوم كاملاً دون هرسه، حينها يكون ذو تأثير أقل.

كما يجب الامتناع عن استخدام الثوم لعلاج الناسور في الحالات المتطورة والإصابة بالنزيف في منطقة الشرج، لأن الثوم يعمل على عدم تخثر الدم.

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