مصرع وإصابة 15 شخصًا في حادث تصادم بطريق "حلوان ـ الكريمات"

كتب - محمد الصاوي:

لقي 11 شخصًا مصرعهم، فيما أصيب 4 آخرون في حادث تصادم بين سيارتين بطريق حلوان - الكريمات الصحراوي.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروع بين سيارتين بطريق حلوان - الكريمات الصحراوي بالكيلو 11 من القاهرة اتجاه بني سويف.

انتقلت على الفور الخدمات الأمنية لمكان الحادث لاتخاذ اللازم تجاه الواقعة؛ وبصحبتهم سيارات الإسعاف لنقل المصابين ، وذلك تحت إشراف اللواء عادل زكي، مساعد وزير الداخلية للمرور.

كشفت الفحص والمعاينة الأولية لمكان وقوع الحادث، بأنه أثناء توقف السيارة رقم "ص ق ل 6581"، بقيادة الشريف حمد، مقيم بالأقصر، على يمين الطريق ونتيجة عدم اليقظة، اصطدم قائد السيارة الأجرة رقم "ى ص ج 3975 بالسيارة الأولى من الخلف ما أسفر عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 4 آخرين.

كما أسفر التصادم عن حدوث تلفيات بالسيارتين؛ وتم نقل المصابين لمستشفى حلوان، والمتوفين إلى مستشفى أطفيح العام، بينما تمكن رجال المرور؛ من رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.