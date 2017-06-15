بالصور.. محافظ قنا يتفقد مشروع الصرف الصحي بمركز دشنا

قنا -عبدالرحمن القرشي:

تفقد اللواءعبدالحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم الخميس، مركز ومدينة دشنا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي، الذي يجري تنفيذه بالمدينة، رافقه المهندس سيد ربيع، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

بدأ الهجان جولته بتفقد محطات صرف صحي دشنا، وتفقد محطة رفع صرف صحي رقم 1 بقدرة 15 ألف متر مكعب في اليوم، حيث يجري تسليم خط الشبكة الخاص بها والبالغ طوله 13 كيلو، كما تفقد محطة رفع صرف صحي رقم 2 بقدرة 15 ألف متر مكعب في اليوم، بعد تسليم 10 كيلو من خط الشبكة الخاص بها، البالغ طوله 26 كيلو.

وأطلع المحافظ، على محطة رفع صرف صحي رقم 3 بقدرة 15 ألف متر مكعب في اليوم، والتي يجري تسليم خط الشبكة الخاص بها والبالغ طوله 13 كيلو، وأشار الهجان إلى تسليم خط الشبكة الخاص بمحطة 4 والبالغ طوله 13 كيلو، بالكامل وتبلغ قدرتها 23 ألف متر مكعب في اليوم.

ووجه المحافظ، بتكثيف العمالة لسرعة الانتهاء من توصيل شبكات الصرف الصحي للمنازل في أقرب وقت ممكن.

يأتي هذا بينما تفقد المحافظ محطة صرف صحي دشنا "برك الأكسدة"، التي تعمل بطاقة استيعابية تبلغ 11 ألف و500 متر مكعب يوميًا، وتخدم مدينة دشنا، مشيرًا إلى أنه جاري رفع طاقة المحطة الاستيعابية إلى 33 ألف و500 متر مكعب يوميًا كمرحلة ثانية.

وأوضح الهجان في ختام الزيارة التفقدية، أن المحطة تتكون من 2 حوض لأهوائي، و2 حوض ترددي، و4 أحواض إنضاج، و3 أحواض حمأة، كمرحلة أولى، وجاري رفع عدد الأحواض إلى 35 حوضًا كمرحلة ثانية.