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مصنع يعيد انتاج فول الحيوانات داخل عبوات للمواطنين بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

مصنع يعيد انتاج فول الحيوانات داخل عبوات للمواطنين بالإسكندرية

11:38 ص الخميس 15 يونيو 2017

مصنع يعيد انتاج فول الحيوانات داخل عبوات للمواطنين بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

داهم ضباط مباحث الإسكندرية مصنعًا لتعبئة الحاصلات الزراعية في المنتزة، دون ترخيص، يعيد تعبئة فول حصي أجنبي المنشأ مستورد كعلف حيواني داخل عبوات جديدة، وضُبط داخله 148ألف طن فول يحتوي علي شوائب وحشرات حيه وميتة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كانت وردت معلومات لضباط شرطة والتجارة الداخلية تفيد قيام المدعو " أ م ع"، 46 عاما، المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الحاصلات الزراعية (بدون ترخيص)، كائن دائرة قسم ثالث المنتزه، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري، حيث يقوم بإعادة تعبئة فول حصي أجنبي المنشأ مستورد كعلف حيواني بداخل عبوات جديدة علي أنها فول بلدي صالح للاستهلاك الآدمي مدون عليها بيانات تجارية وهمية، ويقوم بتجميع السولار المدعم من قبل الدولة لاستعماله في تشغيل مصنعه غير المرخص.

عقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة المصنع، وتم ضبط 148 طن فول يحتوي علي شوائب وحشرات حيه وميتة ومدون عليه بيانات تجارية وهمية وغير صاح للاستهلاك الآدمي وعدد " 3000 " لتر سولار مدعم من قبل الدولة غير مصرح له باستخدامها.

جرى التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثالث المنتزه، وجارى العرض على النيابة المختصة للتحقيق.

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